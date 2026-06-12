El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, protagonizó uno de los discursos más picantes de la sesión de este jueves al defender la distribución de fondos para los municipios y cuestionar duramente a los bloques opositores que rechazaron la iniciativa.

Ads

Durante el debate, el legislador oficialista sostuvo que la medida busca dar una "solución transitoria" a una situación urgente que atraviesan numerosas comunas, muchas de las cuales todavía no pudieron acceder a recursos vinculados al fondo creado junto al endeudamiento aprobado por la Legislatura.

"Teníamos que encontrar una solución para una sola cuota porque hay muchos municipios que no han presentado proyectos o no pudieron avanzar con la ejecución y necesitan disponer de esos fondos para otras cuestiones", argumentó.

Ads

Puede interesarte

Además, recordó que el fondo destinado a los municipios fue incorporado durante la discusión legislativa y no formaba parte de la propuesta original enviada por el Ministerio de Economía bonaerense.

En otro tramo de su exposición, Tignanelli respondió a los cuestionamientos del diputado marplatense Diego Garciarena Rabinovich sobre el criterio de distribución de recursos. Allí sostuvo que la postura del bloque opositor respondía más a una definición política que a una discusión territorial.

Ads

"Si el problema fuera solamente que no le sirve a Mar del Plata, no se entiende por qué el conjunto del bloque votó en contra", señaló.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando apuntó contra los bloques de La Libertad Avanza y Unión, Renovación y Fe por rechazar la iniciativa sin fundamentar su postura durante el debate.

"No se entiende por qué votan en contra. No abren la boca, votan en contra y chao", cuestionó.

Ads

Fue entonces cuando lanzó una ironía vinculada a la polémica que envuelve al vocero presidencial Manuel Adorni por las explicaciones brindadas sobre sus ahorros en criptomonedas.

"Quizás tienen expectativa de que haya un montón de municipios que encuentren pendrives en los cajones, que tengan un montón de Bitcoin y con ese montón de Bitcoin vayan a pagar todas las deudas que tienen producto del financiamiento del Gobierno nacional", disparó.

Sobre el cierre, el dirigente peronista destacó el funcionamiento de la Cámara pese al inicio del Mundial 2026 y aseguró que su bancada está dispuesta a volver a sesionar para resolver el tema.

"Empezó hoy el Mundial y estamos sesionando. Si fuera necesario volver a juntarnos la semana que viene o la otra para tratar este tema con suma urgencia, el bloque del peronismo va a estar presente para hacerlo", concluyó.