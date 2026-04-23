La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, poniendo fin a una de las trayectorias más emblemáticas de la industria láctea argentina. La propia empresa había solicitado el proceso en medio de una crisis que arrastra desde hace años, con deudas superiores a los US$120 millones y meses de salarios impagos.

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La decisión fue tomada por el juzgado que llevaba adelante el concurso preventivo en Rafaela, que además descartó la posibilidad de aplicar el mecanismo de salvataje. El fallo consideró que la situación de la firma es de insolvencia generalizada y sin posibilidad de recuperación.

En ese marco, el tribunal dispuso la continuidad operativa limitada de algunas plantas que aún mantienen actividad, con el objetivo de preservar los activos hasta su eventual venta. Entre ellas aparece la planta ubicada en Don Torcuato, partido de Tigre, donde se ordenó resguardar instalaciones y bienes para evitar su deterioro.

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Según la resolución a la que tuvo acceso el medio local QuePasaWeb, en un plazo breve los síndicos deberán presentar un informe técnico sobre qué unidades productivas podrán seguir funcionando. Esa continuidad será provisoria, hasta que avance el proceso de liquidación de la empresa.

Una crisis que se profundizó con los años

El expediente judicial describe un escenario crítico: cesación de pagos, conflictos laborales, caída productiva y una estructura económica inviable. La empresa acumulaba además reclamos por aguinaldos adeudados y denuncias gremiales por incumplimientos.

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Fundada en 1938 en Sunchales, SanCor llegó a ser una de las principales usinas lácteas del país, con niveles de producción que superaban los 4,6 millones de litros diarios en los años ‘90. Sin embargo, en las últimas décadas su actividad se desplomó hasta niveles muy inferiores, con plantas funcionando de manera parcial o tercerizada.

Entre las causas del deterioro aparecen problemas financieros crónicos, decisiones empresariales fallidas, conflictos gremiales y un contexto económico adverso. También impactaron deudas vinculadas a exportaciones que quedaron impagas tras el default de Venezuela.

Qué puede pasar ahora

Con la quiebra ya decretada, el proceso entra en una etapa clave: la venta de activos. Una vez concretada, podrían cesar las operaciones actuales, salvo que los futuros compradores decidan mantenerlas.

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Mientras tanto, los salarios generados en esta etapa tendrán prioridad de pago dentro del proceso judicial, en un intento por sostener —al menos de forma parcial— la actividad y el empleo en lo que queda de la histórica cooperativa.