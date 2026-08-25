Zamora mantuvo un encuentro con los representantes del Banco Macro, quienes formalizaron una donación de computadoras al Municipio. Las mismas serán distribuidas en diferentes instituciones que las necesiten, se informó oficialmente.

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"Para nosotros es fundamental articular esfuerzos con el sector privado en beneficio de nuestros vecinos. Agradecemos enormemente este gesto de la Fundación Macro, ya que estas herramientas tecnológicas nos van a permitir fortalecer el equipamiento de diferentes instituciones del distrito, facilitando el acceso a la conectividad y mejorando la calidad de los servicios que se brindan en la comunidad", subrayó el Intendente.

En el marco de la recorrida, Zamora visitó las instalaciones de la entidad financiera ubicada en el centro de Tigre y dialogó con los directivos de la firma sobre la situación actual que transita la misma. También, pactaron seguir trabajando mancomunadamente en pos del progreso de la comunidad.

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