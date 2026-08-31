Más de 50 auxiliares docentes del Municipio de Tigre finalizaron su curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Con un acto en el CUT (Centro Universitario de Tigre), formalizaron el cierre del taller junto a la compañía de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, se informó oficialmente.

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“Se trata de una actividad que se ejecutó de manera articulada con el Consejo Escolar de Tigre, equipo de la Provincia de Buenos Aires y el apoyo del Municipio. El objetivo de estas capacitaciones es que el personal tenga más herramientas para abordar a los estudiantes”, destacó la funcionaria.

La capacitación se concretó mediante encuentros virtuales y presenciales: Se trabajó en el fortalecimiento de hábitos saludables; manipulación de alimentos y nutrición adaptada a niños y niñas en edad escolar. Al finalizar, quienes aprobaron la cursada recibieron el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos.

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