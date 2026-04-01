En los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), el intendente Julio Zamora entregó 25 nuevos móviles destinados a renovar la flota del Sistema de Protección Ciudadana.

Ads

Durante el acto, el jefe distrital destacó: “Estamos trabajando para tener un territorio más seguro que se está fortaleciendo con la innovación tecnológica”.

Y cerró: “La relación con la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad es buena, tenemos un trabajo fecundo y articulado. Logramos sostener durante todo este tiempo un sistema efectivo que nos permite brindarle tranquilidad a los vecinos y vecinas. Hay labores muy importantes de prevención e investigación”.

Ads

Se trata de 15 rodados -adquiridos con fondos locales- destinados al Centro de Operaciones Tigre (COT), que patrullarán el territorio de manera permanentemente; 5 para la Dirección General de Tránsito y los respectivos controles diarios y 5 para Alerta Tigre Global, destinados a la respuestas de emergencias.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, resaltó que la seguridad es una prioridad por parte del intendente y continuó: "Julio Zamora trabaja en pos del cuidado de las calles. En esta oportunidad, incorporamos unidades nuevas que se suman a la flota y otras que reemplazan vehículos, ya que funcionan 24hs. A su vez, contamos con agentes caminantes que trabajan en tareas de prevención en diferentes puntos de la ciudad”.

Ads

El Municipio de Tigre cuenta con más de 2.300 cámaras de seguridad en todo el territorio y equipamiento de última tecnología para los agentes como las bodycams, narcotest y drones autónomos, todos elementos destinados a fortalecer la seguridad de la ciudad.