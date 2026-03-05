El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron el acto de inauguración de la ampliación de la Escuela de Educación Primaria N°25 “Paula Albarracín”, la Escuela de Educación Secundaria N°14 “Heroínas de Malvinas” y el Centro de Educación de Adultos N°711/01 “Sargento Manuel Díaz”; instituciones que comparten edificio y cumplen un rol fundamental en la formación de niños, jóvenes y adultos del distrito.

"Esta inauguración es la culminación de una etapa que comenzó hace 14 años con una gran movilización de la comunidad, docentes y gremios para solucionar los problemas de este edificio que se inundaba cada vez que llovía. Primero avanzamos con la Escuela N°25 y hoy completamos la propuesta educativa con la Secundaria N° 14 y el primer edificio del Centro de Educación de Adultos, compartiendo este festejo con quienes participaron de este proceso", afirmó Zamora.

Y agregó: "Llevamos adelante más de 44 obras en distintas escuelas del distrito, desde nuevos núcleos sanitarios hasta edificios como este; una inversión que muestra a un municipio activo y presente junto a los docentes para que las instituciones funcionen en su totalidad".

La obra de ampliación incluyó la construcción de 11 aulas nuevas y dependencias complementarias, alcanzando una superficie total de 700 m2. Además, se incorporaron un gimnasio de 400 m2, un laboratorio, una biblioteca y un Salón de Usos Múltiples (SUM). El proyecto también contempló la construcción de cocina, comedor, baños, patio, rampa y un acceso independiente, mejorando la infraestructura general y garantizando mayor comodidad y accesibilidad para toda la comunidad educativa.

