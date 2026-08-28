"Estamos incrementando la cantidad de maquinaria que tenemos para el servicio de limpieza, fundamentalmente en nuestro distrito. Se trata de tres bateas que, junto con las 14 que ya tenemos en funcionamiento, permiten trasladar un total de 8.000 kg de basura por mes al CEAMSE. Esto habla de todo el esfuerzo del Municipio para lograr que los residuos estén donde corresponde", sostuvo Julio Zamora durante la presentación en el playón de la estación de trenes del centro de la ciudad.

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Y añadió: "También compramos cinco compactadores que se suman a los que ya tenemos para recorrer los centros comerciales, de manera que estén continuamente atendidos y limpios. A esto se agregan dos camiones almeja y dos desobstructores. Todo esto implica una inversión en algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la probable intensidad que se prevé en los futuros pronósticos meteorológicos. Buscamos tener a Tigre con los desagües limpios, con la basura en su lugar y trabajando siempre por una mejor comunidad".

Con estas incorporaciones, la flota de Servicios Públicos cuenta actualmente con 10 camiones almeja, 4 desobstructores, 19 compactadores y 9 bateas. Además, se sumaron 2 camionetas que serán destinadas a las delegaciones municipales para fortalecer las tareas que se realizan diariamente en cada localidad.

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