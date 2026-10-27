En el Centro Universitario Tigre, Julio Zamora acompañó la Expo CUT Universidades 2026: la propuesta está destinada a jóvenes que transitan el nivel secundario en el Municipio. La actividad, además, contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

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“Estos encuentros son muy importantes porque los jóvenes del distrito tienen a disposición toda la oferta educativa que tienen en el distrito a nivel terciario y universitario. En Tigre continuamos trabajando en fortalecer la educación que es un eje fundamental para el desarrollo de la comunidad”, dijo el jefe comunal.

Durante la actividad -de la cual participaron más de 550 personas- el Municipio puso a disposición de los estudiantes toda la oferta académica con la que cuentan en el territorio -en el ámbito público y privado en nivel terciario y universitario-. Además, profesionales llevaron adelante charlas de orientación vocacional.

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“El CUT es un espacio donde convive la universidad pública y la privada. Hay una diversidad de propuestas que fue creciendo en estos 15 años del centro. Hay jóvenes de distintos puntos de Tigre y es importante que puedan estudiar acá sin trasladarse. Estuvieron presentes diferentes áreas del Municipio visibilizando los servicios que tenemos”, enfatizó Gisela Zamora.

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