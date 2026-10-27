Tigre: Zamora recorrió la Expo CUT Universidades 2026 junto a centenares de estudiantes
El Intendente local acompañó a la comunidad educativa en una nueva edición de la jornada, donde el Municipio desplegó toda la oferta académica que tiene el territorio. Participaron jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad que recibieron asesoramiento sobre las propuestas de la ciudad en materia educativa, se informó oficialmente.
En el Centro Universitario Tigre, Julio Zamora acompañó la Expo CUT Universidades 2026: la propuesta está destinada a jóvenes que transitan el nivel secundario en el Municipio. La actividad, además, contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.
“Estos encuentros son muy importantes porque los jóvenes del distrito tienen a disposición toda la oferta educativa que tienen en el distrito a nivel terciario y universitario. En Tigre continuamos trabajando en fortalecer la educación que es un eje fundamental para el desarrollo de la comunidad”, dijo el jefe comunal.
Durante la actividad -de la cual participaron más de 550 personas- el Municipio puso a disposición de los estudiantes toda la oferta académica con la que cuentan en el territorio -en el ámbito público y privado en nivel terciario y universitario-. Además, profesionales llevaron adelante charlas de orientación vocacional.
“El CUT es un espacio donde convive la universidad pública y la privada. Hay una diversidad de propuestas que fue creciendo en estos 15 años del centro. Hay jóvenes de distintos puntos de Tigre y es importante que puedan estudiar acá sin trasladarse. Estuvieron presentes diferentes áreas del Municipio visibilizando los servicios que tenemos”, enfatizó Gisela Zamora.
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