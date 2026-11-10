Julio Zamora visitó la nueva planta industrial de El Club de la Milanesa, ubicada en la localidad de El Talar. En el marco de la jornada, recorrió las instalaciones del establecimiento destinado a la elaboración y distribución de productos alimenticios, y conoció los procesos productivos y los proyectos de crecimiento de la empresa, se informó oficialmente.

Ads

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, destacó: "Es una alegría para nosotros recorrer por primera vez la planta, que se inauguró hace muy poco tiempo. Para nosotros es un orgullo que una empresa con tantas franquicias como El Club de la Milanesa haya elegido Tigre para desarrollar su actividad. También articulando con el Municipio, con las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico para las búsquedas laborales y el personal que necesiten incorporar en lo sucesivo”.

Durante la visita, el jefe comunal mantuvo una reunión con representantes de la firma; el gerente de la planta, Rodrigo Ávalos, con quienes dialogó sobre el funcionamiento del establecimiento y las perspectivas de crecimiento de la compañía. Posteriormente, recorrió las oficinas y los distintos sectores de la planta, donde pudo conocer de cerca los procesos productivos y la dinámica de trabajo de la empresa.

Ads

“Realmente vimos mucha tecnología; una empresa pujante que emplea a más de 100 personas del distrito. Eso va a beneficiar también al desarrollo económico local y a la generación de empleo de calidad. Como Municipio, tenemos esta tradición de trabajar con todo el sector productivo, con las empresas y los comercios, fortaleciendo siempre el vínculo entre lo público y lo privado”, dijo el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

Ads