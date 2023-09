La primera noche de Bailando por un sueño 2023 desató una polémica luego de que Marcelo Tinelli no hizo ninguna referencia a Silvina Luna, quien participó en tres ediciones de ese programa. En medio de las críticas, el conductor televisivo explicó por qué no mencionó a la modelo que murió el pasado 31 de agosto.

Las críticas contra Tinelli comenzaron en las redes sociales y despertaron especulaciones de todo tipo. Los cuestionamientos luego fueron impulsados por Ximena Capristo, que escribió en su Instagram: "Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna, con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show!".

Otro que habló al respecto fue Ángel de Brito, quien también conduce un ciclo en América, canal del cual Tinelli es director artístico. "Entiendo la crítica. Son decisiones del conductor y de la producción, o quizás se le pasó en el discurso, no sé. Podría haber sido al final la dedicatoria, pero la verdad no lo sé... Yo lo hubiese hecho", opinó.

En ese contexto, Tinelli aprovechó este martes los últimos minutos de la segunda emisión del programa para disculparse y dedicarle unas sentidas palabras a la actriz que fue víctima de una mala praxis a cargo de Aníbal Lotocki en 2010. “Ayer (por el lunes) entre tanta vorágine no pude hablar de ella”, comenzó diciendo.

"Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla y de ser su amigo, que dejó de estar. Lo que pedimos desde este medio es justicia”, afirmó mientras en la pantalla mostraban imágenes de la modelo fallecida.

Acto seguido, se disculpó con quienes se ofendieron porque él no la nombró en la apertura de este lunes: "Le pido perdón para los que dijeron que no había hablado de Silvina Luna, pero ayer en el medio del fragor y todo lo que fue este primer día, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho".

“Sé que en algún momento tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano y ya no hubo tiempo, así que este programa y este Bailando 2023 también te lo dedicamos a vos, Silvi”, cerró, El último adiós a Silvina Luna se lleva a cabo este miércoles en el Panteón de Actores, en el Cementerio de Chacarita.