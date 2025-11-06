El ocupante de una casa es investigado como sospechoso principal del ataque que sufrió una mujer el domingo pasado cuando navegaba ese cauce.

Este jueves cerca del mediodía se volvieron a escuchar disparos en la zona, pero dirigidos al móvil de la señal de noticias C5N que transmitía desde ahí.

El tirador prófugo de Paraná realizó varios disparos que rebotaron en el agua en el lugar donde se encuentra trabajando el móvil de C5N. pic.twitter.com/dKFxx3VUJm — C5N (@C5N) November 6, 2025

"Escuchamos tres estampidas que dieron sobre el agua, a 10 metros, en el arroyo Correntino", reportó minutos después de las 13 el cronista Bernardo Magnago, que intentaba mostrar no sólo el escenario del tiroteo del domingo pasado sino también la casa desde donde podrían haber disparado el o los agresores.

Luego, agregó: “No sabíamos bien qué era porque escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua”. Junto a la vivienda que estaría usurpada se podía ver humo como si alguien hubiese prendido fuego al aire libre.

El último domingo, a las 18:30, Ana, la víctima, su esposo y otras personas navegaban sobre el arroyo Correntino, desde el río Paraná de las Palmas hacia el Luján. De repente se sintió mal porque, dijo, algo la había golpeado. De acuerdo con lo que le explicaron al esposo de Ana, el agresor le disparó con una carabina calibre 22. La bala se le alojó en el pulmón. Fue rápidamente trasladada, operada y ahora evoluciona favorablemente.

“Es un tipo que hoy está suelto”, lamentó el esposo de la víctima. La UFI N°5 de Escobar investiga el caso bajo la carátula de Tentativa de Homicidio. También intervino la Policía de Islas.

Este jueves, la Policía Bonaerense activó un fuerte operativo en la zona donde ocurrió el hecho en búsqueda de la persona que atacó a la mujer.

El hombre que reside en la vivienda señalada aseguró que la Policía ya estuvo en ese sitio para un allanamiento y que no se encontraron armas.