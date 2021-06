Mientras avanza el plan de vacunación en la Provincia desde la Región Sanitaria I aclararon que “las vacunas son seguras” a pesar de que haya preferencias de los bonaerenses. Puntualizaron sobre la AstraZeneca y confirmaron su efectividad.

“Cuando se empezó a hablar de que es una de las mejores vacunas la gente empezó a pedirla. Con la AstraZeneca no hemos tenido inconvenientes, solamente recibimos algunas personas con certificados por algún problema de coagulación y en esos casos no se aplica y se reasigna el turno para que pueda volver en otro momento, cuando haya otra vacuna", expresaron.

Desde el organismo explicaron que "la gente no elige la vacuna, excepto que traiga un certificado médico que diga que no puede aplicarse alguna en particular por determinada patología, entonces el personal sanitario que está en las postas lo tiene en cuenta. Pero de no ser así, la vacuna que está es la que se aplica".

"Lo más importante es repetir que las vacunas son seguras y eficaces y que hay un 0,00001 % de alguna complicación con la AstraZeneca. Incluso hay una evidencia científica que hace la comparación con otras situaciones o con otros medicamentos para distintas enfermedades que tienen más efectos adversos o complicaciones", concluyeron.