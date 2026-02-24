Por los 32avos de final de la Copa Argentina, Boca enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy por primera vez de manera oficial.

Ads

En la previa, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, no quiso pasar por alto el acontecimiento único para el humilde equipo bonaerense:

“Como Intendente de todos los Chivilcoyanos, felicito y le deseo éxito al Club Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy que hoy enfrenta en el partido más importante de su historia al club Boca Juniors . Todo Chivilcoy pendiente de este histórico encuentro. Éxitos”, publicó a través de su cuenta en X.

Ads

Como Intendente de todos los Chivilcoyanos, felicito y le deseo éxito al Club Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy @ClubGimnasiaCh que hoy enfrenta en el partido más importante de su historia al club Boca Juniors @BocaJrsOficial. Todo Chivilcoy pendiente de este histórico encuentro.… pic.twitter.com/nW4NCuSl3T — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) February 24, 2026

El Xeneize no quiere sobresaltos en el torneo más federal del país. El partido con sede en la provincia de Salta, en el Padre Ernesto Martearena.

Hay un único antecedente entre el equipo de la Primera División y el que actualmente disputa el Torneo Federal A.

Ads

Jugaron en la localidad del interior bonaerense el martes 22 de octubre de 1974. Aquel día coincidió con la conmemoración del 120 aniversario fundacional de Chivilcoy.

El partido, arbitrado por Roberto Barreiro, y que contó con la presencia de titulares del equipo de entonces de la Ribera culminó con una victoria de Boca Juniors por seis goles contra cero.