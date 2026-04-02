El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó del acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, desde la ciudad de Ushuaia. Todo lo que dejó su paso por el sur argentino.

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En primer lugar, compartió una ceremonia en la Plaza Islas Malvinas con las autoridades nacionales, provinciales y locales, junto a veteranos de guerra, familiares de combatientes, representantes de fuerzas de seguridad, miembros de la comunidad educativa y vecinos.

En el mismo acto se encontraban el gobernador fueguino Gustavo Melella, el mandatario riojano Ricardo Quintela, el intendente local Walter Vuoto, y otras autoridades como el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, y el presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia, Juan Carlos Parodi.

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El gobernador bonaerense sostuvo: “Vinimos a homenajear a los excombatientes, a reafirmar nuestra soberanía y a rechazar a todos los sectores que pretenden el olvido”. Además, remarcó que “la causa Malvinas debería unir a todas las fuerzas políticas, pero lamentablemente eso no ocurre”.

Kicillof cuestionó al Gobierno nacional al afirmar que “expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía de muchas maneras”, y subrayó que la cuestión Malvinas “no es un tema del pasado”, sino que involucra el presente y el futuro del país, especialmente por los recursos en disputa.

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“Quienes nos reunimos en Tierra del Fuego somos dirigentes que soñamos con una Patria justa, libre y soberana”, concluyó el mandatario.

Vigilia en Río Grande y agenda en Tolhuin

En el marco de su visita al sur del país, Kicillof participó también el miércoles por la noche de la tradicional vigilia por el 44º aniversario del conflicto en la ciudad de Río Grande, considerada la Capital Nacional de la Vigilia de la Gesta de Malvinas.

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El acto se realizó en el Monumento a los Héroes de Malvinas y fue organizado por el Centro de Veteranos local, con la participación del intendente Martín Pérez, autoridades provinciales, legisladores, excombatientes de distintos puntos del país y vecinos.

Además, durante su estadía, el gobernador bonaerense mantuvo una reunión en Tolhuin con el intendente Daniel Harrington, junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco donde analizaron la situación económica actual y firmaron un convenio para fortalecer la cooperación universitaria en el marco del programa bonaerense Puentes.

Las actividades formaron parte de una intensa agenda institucional y conmemorativa en Tierra del Fuego, en un nuevo aniversario del conflicto del Atlántico Sur, con eje en el reconocimiento a los excombatientes y la reafirmación del reclamo de soberanía sobre las islas.