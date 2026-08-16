La visita de Boca a Vicente López dejó mucho más que un empate 1-1 ante Platense. El partido por la quinta fecha del Torneo Clausura tuvo una jugada polémica que pudo haber cambiado la historia del encuentro y un momento especial protagonizado por Martín Palermo, que volvió a enfrentarse al club del que es uno de sus máximos ídolos.

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El Calamar ganaba 1-0 gracias al gol de Kevin Retamar, que recibió tras una salida fallida de Boca y definió con categoría ante Álvaro Montero. Desde el banco, Palermo lo gritó con todo.

Pero a los 25 minutos del segundo tiempo llegó la jugada que encendió la polémica. Luciano Giménez convirtió el que parecía ser el segundo gol de Platense, aunque el árbitro Jorge Baliño fue llamado por el VAR y terminó anulando el tanto por una mano del delantero.

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EL VAR LE ANULÓ EL GOL A PLATENSE Y ASÍ REACCIONÓ PALERMO



Giménez, formado en Boca, había convertido un golazo, pero fue anulado por una mano.



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La decisión generó el inmediato reclamo de todo Platense. Los jugadores y el cuerpo técnico entendían que, antes de la mano de Giménez, había existido una mano de Dylan Gorosito dentro del área de Boca, por lo que reclamaron penal.

La jugada por la supuesta mano del defensor xeneize no fue revisada por el VAR, algo que generó todavía más bronca en el conjunto local.

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El enojo de Palermo

Después del partido, Martín Palermo no ocultó su malestar con la decisión arbitral.

“Se vio quizás la mano de Luciano, pero no se vio la del de Boca. Cuando volvieron para atrás (en el VAR), no fueron hasta la de Gorosito, fueron hasta la de Luciano. Decisiones medio... Mejor no hablar”, expresó el entrenador de Platense.

Pocos minutos después de aquella jugada, Miguel Merentiel apareció para marcar el 1-1 definitivo y dejar a Boca con un punto en Vicente López.

"SE VIO LA MANO DE LUCIANO PERO NO SE VIO LA MANO DEL DE BOCA... QUE QUERÉS QUE TE DIGA. DECISIONES MEDIAS... MEJOR NO HABLAR"



👀 Palermo no quiso opinar sobre el polémico penal que no le dieron a Platense, por mano de Gorosito, que podría haber sido el 2-0 en Vicente López pic.twitter.com/Wn5x6mXLOF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

La fiesta de los hinchas de Boca para Palermo

La otra gran postal de la noche ocurrió incluso antes del comienzo del partido. Con público visitante en el estadio, alrededor de 5.000 hinchas de Boca recibieron a Palermo con una ovación que hizo vibrar las tribunas.

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“Muchas gracias, Palermo, muchas gracias Palermo”, cantaron los hinchas mientras el entrenador de Platense ingresaba al campo de juego. El “Titán” respondió levantando el brazo y saludando a la tribuna xeneize.

Los visitantes, además, desplegaron un enorme telón dedicado al histórico goleador con una frase emblemática: “Mi único héroe en este lío”.

Palermo volvió a encontrarse también con Rodolfo Arruabarrena, actual entrenador de Boca y excompañero suyo durante varios años en el Xeneize. Ambos compartieron vestuario y fueron parte de una etapa en la que conquistaron tres títulos.

"MUCHAS GRACIAS PALERMO" 🎵 Sí, el Titán es el entrenador de Platense... pero la gente de Boca enloquece cuando aparece uno de los máximos ídolos en la historia del club. pic.twitter.com/NfxGeXqQPa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

El reconocimiento de los hinchas tuvo una razón de peso: Palermo marcó 236 goles y ganó 13 títulos con Boca, incluidos dos Copas Libertadores, dos Copas Sudamericanas, dos Recopas, seis campeonatos locales y la Copa Intercontinental de 2000, donde marcó los dos goles del triunfo 2-1 ante Real Madrid.

Para Palermo, sin embargo, el partido volvió a dejar una cuenta pendiente: nunca pudo ganarle a Boca como entrenador. En sus nueve enfrentamientos ante el Xeneize acumula tres empates y seis derrotas.

Así, la noche de Vicente López terminó con dos imágenes bien diferentes: la bronca de Platense por el gol anulado y la supuesta mano que no fue revisada, y la emoción de Palermo ante el reconocimiento de los hinchas del club donde se convirtió en leyenda.