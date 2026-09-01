La ciudad de Suipacha se prepara para vivir un nuevo encuentro que busca poner en valor la producción artesanal y los sabores de la región. Durante el próximo fin de semana se realizará la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada, una propuesta que combinará gastronomía, cultura, música y entretenimiento al aire libre.

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El evento se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 12 a 20 horas, en la Plaza Brown, con una programación pensada para vecinos, familias y visitantes que quieran disfrutar de una jornada diferente.

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Mermeladas, sabores y productos regionales

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer y degustar diferentes variedades de mermeladas elaboradas con frutas de estación y originales combinaciones.

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Además de la degustación, los visitantes podrán adquirir mermeladas y distintos productos realizados a base de este tradicional dulce, en una propuesta que apunta a destacar el trabajo de productores y emprendedores.

La celebración también contará con una feria de artesanías, donde habrá diferentes opciones para recorrer y descubrir producciones locales.

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Concurso para elegir la mejor mermelada del país

Uno de los momentos destacados de la fiesta será el concurso “La Mejor Mermelada del País”, una competencia que pondrá a prueba distintas elaboraciones y buscará reconocer al producto más destacado.

La iniciativa permitirá que el público se acerque a un universo de sabores, recetas y técnicas vinculadas con la elaboración de mermeladas, en una celebración que apuesta a convertir a Suipacha en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía.

Música y propuestas para toda la familia

La agenda se completará con espectáculos musicales y actividades recreativas, generando una propuesta para disfrutar durante toda la tarde.

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Con entrada gratuita, la Fiesta Nacional de la Mermelada invita a recorrer la Plaza Brown, probar diferentes sabores, conocer emprendimientos y participar de una celebración que tendrá a la producción artesanal como gran protagonista.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Suipacha y se presenta como una nueva alternativa para quienes buscan realizar una escapada de fin de semana por la provincia de Buenos Aires.

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