Todo lo que tenes que saber sobre la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada en Suipacha
La Plaza Brown será escenario de una propuesta gastronómica y cultural con degustaciones, artesanías, música y un concurso nacional.
La ciudad de Suipacha se prepara para vivir un nuevo encuentro que busca poner en valor la producción artesanal y los sabores de la región. Durante el próximo fin de semana se realizará la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada, una propuesta que combinará gastronomía, cultura, música y entretenimiento al aire libre.
El evento se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 12 a 20 horas, en la Plaza Brown, con una programación pensada para vecinos, familias y visitantes que quieran disfrutar de una jornada diferente.
Mermeladas, sabores y productos regionales
Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer y degustar diferentes variedades de mermeladas elaboradas con frutas de estación y originales combinaciones.
Además de la degustación, los visitantes podrán adquirir mermeladas y distintos productos realizados a base de este tradicional dulce, en una propuesta que apunta a destacar el trabajo de productores y emprendedores.
La celebración también contará con una feria de artesanías, donde habrá diferentes opciones para recorrer y descubrir producciones locales.
Concurso para elegir la mejor mermelada del país
Uno de los momentos destacados de la fiesta será el concurso “La Mejor Mermelada del País”, una competencia que pondrá a prueba distintas elaboraciones y buscará reconocer al producto más destacado.
La iniciativa permitirá que el público se acerque a un universo de sabores, recetas y técnicas vinculadas con la elaboración de mermeladas, en una celebración que apuesta a convertir a Suipacha en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía.
Música y propuestas para toda la familia
La agenda se completará con espectáculos musicales y actividades recreativas, generando una propuesta para disfrutar durante toda la tarde.
Con entrada gratuita, la Fiesta Nacional de la Mermelada invita a recorrer la Plaza Brown, probar diferentes sabores, conocer emprendimientos y participar de una celebración que tendrá a la producción artesanal como gran protagonista.
La actividad es organizada por la Municipalidad de Suipacha y se presenta como una nueva alternativa para quienes buscan realizar una escapada de fin de semana por la provincia de Buenos Aires.
Datos claves
- Evento: 1° Fiesta Nacional de la Mermelada.
- Lugar: Plaza Brown, Suipacha, Buenos Aires.
- Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de septiembre.
- Horario: De 12:00 a 20:00.
- Entrada: Gratuita.
- Propuesta gastronómica: Degustación y venta de mermeladas de frutas de estación y diferentes combinaciones.
- También habrá: Productos elaborados a base de mermelada, feria de artesanías, música y actividades recreativas.
- Concurso: “La Mejor Mermelada del País”.
- Organiza: Municipalidad de Suipacha.
- Más información: redes sociales de la Municipalidad de Suipacha y de la Fiesta Nacional de la Mermelada.
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