Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, que absorbió Desarrollo Social, aseguró que “el que corta, no cobra” los planes sociales.

“La misión del presidente Milei es defender a las madres, niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles del país. Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse a su trabajo", dijo en un mensaje grabado.

En ese sentido anunció que los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán “todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”.

pic.twitter.com/QYlVM8XIyR — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 18, 2023

Además se auditarán “a todas las organizaciones que entreguen planes sociales” e iniciarán un proceso para la eliminación de la intermediación. “A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de dar de baja el plan”, remarcó.

También suspenderán el control de los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales. “Ya no van a poder de baja tu plan”, insistió. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra”, dijo.