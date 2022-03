MARTÍN GUZMAN vs LUCIANO LASPINA

El primer round lo protagonizaron el ministro de Economía y el diputado por Santa Fe, espada económica de Pro en la Cámara baja. El legislador advirtió que no es facultad del Congreso aprobar un programa económico del Gobierno y acusó al funcionario de Alberto Fernández de imponerle "un enlatado" a la oposición. “Nos quiere hacer socio del ajuste inevitable", dijo.

"Usted decidió ir y firmar eso. No quiera que el Congreso refrende sus políticas por falte de coraje. Con la reestructuración de los privados nos vendieron que era la solución de los problemas de la Argentina y ahora tenemos 1.900 puntos de riesgo país. Nos viene mintiendo en la cara hace dos años", criticó el diputado de Juntos por el Cambio a Guzmán.

Minutos después, le tocó a Guzmán responder las críticas. "Me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda pesos y financiamiento del Banco Central al Tesoro a moneda extranjera y hablan entonces de endeudamiento en dólares”, le espetó el ministro de Economía.

[AHORA] “Me cuesta encontrar una situación de tamaña debilidad conceptual": Guzmán le respondió a Laspina sobre equiparar deuda en pesos y dólares. (Vía @DiputadosTV) pic.twitter.com/dN0FXRu9ol — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 7, 2022

MARTÍN TETAZ (JxC) vs CARLOS HELLER (FdT)

El diputado Martín Tetaz (economista de Juntos por el Cambio) y su par Carlos Heller (banquero del Frente de Todos) protagonizaron una serie de insólitos cruces subidos de tono en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda que debate el proyecto del acuerdo alcanzado con el FMI, defendido allí por el ministro Martín Guzmán.

El punto más insólito de su alocución se desató cuando el diputado de Juntos por el Cambio habló del impuesto a la riqueza, una denominación que no le gustó a Heller, más adepto a la fórmula oficial impresa en la ley como "aporte solidario". "Usted le puede llamar como quiera. Si lo quiere llamar Diego Maradona, llámelo aporte Diego Maradona", disparó Tetaz.

Mientras Guzmán concluía con su ronda de respuestas, entre ellas, de algunas preguntas de Tetaz, el diputado no lo sintió suficiente y lo interrumpió para quejarse y desatar un nuevo cruce en la reunión. "Te hice 40 y no me pudiste contestar una bien", lanzó el opositor. A lo que Heller se metió y contestó: "Esto no es un set de televisión. No puede monopolizar el debate".

FERNANDO IGLESIAS vs MYRIAM BREGMAN

El diputado de JxC y la diputada nacional del FIT tuvieron un picante cruce en medio del debate en comisiones de la Cámara de Diputados antes del tratamiento del acuerdo con el FMI. "Qué lindo, Iglesias no se aguanta. Hablo yo y él salta, es divino", ironizó Bregman al ser increpada por Iglesias, quien la acusó de ser siempre funcional al kirchnerismo.

"El que escribió un libro a favor de Néstor Kirchner fuiste vos, Iglesias. La próxima lo traigo, Iglesias. Respeto, señor. No todo es el mundo de los trolls", agregó Bregman. PUBLICIDAD La indignación de Iglesias surgió luego de que Bregman criticara la exposición del diputado Luciano Laspina (PRO). "Cita leyes que no están vigentes", aseguró.

"Ustedes son furgón de cola del peronismo", increpó Iglesias a Bregman y fue entonces cuando se produjo el tenso cruce entre ambos.

"El que escribió un libro a favor de Néstor Kirchner fuiste vos, Iglesias" Myriam Bregman y Fernando Iglesias se cruzaron durante la exposición de Martín Guzmán en el Congreso. pic.twitter.com/PcRJB5OOkY — Corta (@somoscorta) March 7, 2022

IGLESIAS vs GUZMÁN Y HELLER

Luego de quedar mal parado en el cruce ante Bergman, Iglesias tuvo su desquite cuando caía la noche. Luego de manifestar su deseo de habitar en el país que antes habían descrito por los funcionarios del oficialismo, le preguntó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, si "va a visitar el Congreso cada seis meses o va a respetar la Constitución".

No conforme, luego chicaneó a Guzmán y le ofreció una ayuda envenenada. Le preguntó al ministro si quería que le acercara el teléfono de Máximo Kirchner, para convencerlo de apoyar el acuerdo con el FMI. No fue la única alusión al líder y "los chicos de La Cámpora". Pidió que el gobierno los ubique, porque no aparecían por el Congreso.

Una última alusión “chiquitof”, por el gobernador Axel Kicillof y su negociación con el Club del París como exministro de Economía, obligó a una nueva intervención de Carlos Heller, que le pidió “respeto” a Iglesias. “No interrumpa”, lo enfrentó el diputado de Pro, quien retrucó: "Falta de respeto es cómo le cortó usted el micrófono a Tetaz".