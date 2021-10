"Ese video tiene más de un mes, fue en la veda, justamente antes de las elecciones. Pasé por un shopping de Buenos Aires a comprar regalos para las hijas de mi marido, mis nietos y cosas personales para mí, tengo todo el derecho del mundo de comprármelas, no es un crimen", dijo en su descargo Victoria Tolosa Paz.

Y añadió: "Quiero seguir siendo quien fui, administro mi hogar, hago las compras y mandados, si alguien elige viralizarlo un mes y medio después para desgastarme, tengan la plena certeza que voy a seguir caminando las calles de la Argentina".

"Puedo dar cuenta de mi patrimonio, desde el día uno que ingrese a la administración pública", sostuvo, y aprovechó para pegarle a María Eugenia Vidal al indicar que "no puede dar cuenta de esa hipoteca, no puede decir cómo compra dólares en la Argentina con un sueldo que no le alcanza ni para pagar al cuota que dijo que se había endeudado". "Hay inconsistencias en su declaración", finalizó.