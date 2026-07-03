La decisión del Gobierno nacional de avanzar con cambios en el régimen de subsidios para la denominada zona fría sigue generando rechazo en el interior bonaerense. En ese contexto, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, adelantó que varios jefes comunales analizan presentar una acción judicial para intentar frenar la medida.

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"Los intendentes estamos pensando en la posibilidad de una acción judicial", afirmó el jefe comunal durante una entrevista con Radio Provincia, al cuestionar la quita de beneficios para usuarios del gas en regiones de bajas temperaturas.

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Garate explicó que los intendentes ya comenzaron a realizar gestiones ante senadores nacionales para que "entiendan que esto no es una cuestión caprichosa, sino que tiene sus fundamentos para validar este derecho".

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El intendente sostuvo que las condiciones climáticas del sur bonaerense justifican el mantenimiento del beneficio. "Entre marzo y septiembre tenemos muchos días fríos con temperaturas que pueden ir de 5 a 10 grados bajo cero", señaló. Además, indicó que existen estudios climatológicos que registran unas 90 heladas fuertes por año en la región.

"Entendemos que la zona fría es un derecho que nos asiste al vivir en esta situación", expresó, y agregó que el subsidio "es además una cuestión técnica que se necesita para generar condiciones de habitabilidad en un hogar".

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En ese marco, cuestionó el criterio adoptado por el Gobierno nacional. "Lo que nosotros consideramos que es un derecho, ellos lo reducen a un subsidio por las condiciones sociales, no por las condiciones climatológicas, y eso es una diferencia sustancial", remarcó.

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Garate también consideró que, si bien puede existir una segmentación por ingresos, el beneficio vinculado a la zona fría debe mantenerse. "Una persona que tiene trabajo formal en el sur de la provincia de Buenos Aires, que gana apenas para sostener su vida y vive en el frío, tiene que tener un acompañamiento", sostuvo.

Por último, lanzó una fuerte crítica hacia los funcionarios nacionales. "Tenemos funcionarios nacionales que toman las decisiones calientitos en una oficina en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero no alcanzan a ver lo que pasa en el interior bonaerense. Como tantas otras decisiones donde no se nos tiene en cuenta, pero esta tiene consecuencias importantes para muchos vecinos de nuestras ciudades", concluyó.