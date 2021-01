El jefe comunal Gustavo Barrera cuestionó además que "la oposición está trabajando y armando marchas y protestas" lo que "no hace otra cosa que desprestigiar nuestro destino" y pidió "no correrse del eje". "En la medida que no se sigan incrementando los casos y no colapse nuestro sistema de salud, podremos seguir transitando la temporada atípica", subrayó.