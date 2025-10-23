Bahía Blanca amaneció este jueves bajo un cielo encapotado y persistentes lluvias que, hasta las 7.00 de la mañana, dejaron un acumulado de 18,3 milímetros, según los registros oficiales.

Ads

Aunque no se dispuso una suspensión general de clases, varias escuelas resolvieron cerrar sus puertas de manera preventiva ante las condiciones climáticas adversas. Entre ellas se encuentra la institución ubicada dentro del Parque de Mayo, donde el ingreso y la circulación resultaron complicados por el agua acumulada.

Puede interesarte

Según precisó el medio local La Nueva, desde la Jefatura Distrital de Educación aún no se emitió ninguna comunicación oficial sobre la continuidad o posible modificación de las actividades escolares.

Ads

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para Bahía Blanca y localidades cercanas. Se prevén chaparrones de variada intensidad, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo, de acuerdo con el último parte difundido el miércoles por la tarde.

Puede interesarte

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar transitar por zonas anegadas, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ads

Las lluvias continuarán durante gran parte de la jornada y recién mejorarían hacia la noche, aunque no se descarta que las condiciones inestables persistan durante el fin de semana.