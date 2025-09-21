Tormenta en el AMBA: calles anegadas, techos volados y partido de Tigre suspendido
El temporal se sintió en varios municipios bonaerenses. Cómo sigue el clima este domingo.
Como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con un alerta de nivel naranja, una fuerte tormenta afectó la noche del sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con abundante lluvia en poco tiempo y ráfagas intensas que provocaron anegamientos, caída de árboles y voladuras de techos en varios municipios.
El fenómeno, incluyó precipitaciones concentradas que se produjeron en el lapso de aproximadamente una hora y vientos que provocaron un brusco descenso de la temperatura. El meteorólogo del SMN Christian Garavaglia describió la situación en redes:
“En zona oeste del GBA ya está lloviendo con intensidad moderada a fuerte, hay ráfagas superiores a 50 km/h y la temperatura bajó abruptamente a valores de 12 °C”. Los registros de velocidad de viento más altos se dieron en San Miguel, San Fernando, Ezeiza y Moreno.
Se produjeron inundaciones en distintos puntos del conurbano, especialmente en Tigre y Quilmes con daños estructurales en viviendas: en Merlo, por ejemplo, las ráfagas arrancaron las chapas del techo de una casa y dejaron a una familia incomunicada por el bloqueo de la estructura. Vecinos y equipos de emergencia trabajaron en las zonas más afectadas para asistir a quienes quedaron atrapados o con daños en sus hogares.
La tormenta llegó a afectar también la actividad deportiva: el partido entre Tigre y Aldosivi fue suspendido por la intensa lluvia cuando transcurrían los minutos finales del encuentro; la Liga Profesional informó que los minutos restantes se completarán en una fecha y horario próximos, ante la imposibilidad de continuar por seguridad.
Para la jornada del domingo se espera una leve mejoría: lluvias que persistirían en las primeras horas pero con tendencia a disminuir hacia la mañana; el resto del día permanecería con cielo nublado, ráfagas entre 42 y 50 km/h y temperaturas entre 11 °C de mínima y 16 °C de máxima.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión