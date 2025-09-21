Como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con un alerta de nivel naranja, una fuerte tormenta afectó la noche del sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con abundante lluvia en poco tiempo y ráfagas intensas que provocaron anegamientos, caída de árboles y voladuras de techos en varios municipios.

El fenómeno, incluyó precipitaciones concentradas que se produjeron en el lapso de aproximadamente una hora y vientos que provocaron un brusco descenso de la temperatura. El meteorólogo del SMN Christian Garavaglia describió la situación en redes:

“En zona oeste del GBA ya está lloviendo con intensidad moderada a fuerte, hay ráfagas superiores a 50 km/h y la temperatura bajó abruptamente a valores de 12 °C”. Los registros de velocidad de viento más altos se dieron en San Miguel, San Fernando, Ezeiza y Moreno.

#LaPlata ⛈️Llueve con intensidad en #Gonnet y zonas cercanas. Ante el avance del frente de tormenta, el Municipio elevó a nivel naranja el alerta por condiciones climáticas severas. Se esperan ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la noche. pic.twitter.com/J1sUEbJtkU — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) September 21, 2025

Se produjeron inundaciones en distintos puntos del conurbano, especialmente en Tigre y Quilmes con daños estructurales en viviendas: en Merlo, por ejemplo, las ráfagas arrancaron las chapas del techo de una casa y dejaron a una familia incomunicada por el bloqueo de la estructura. Vecinos y equipos de emergencia trabajaron en las zonas más afectadas para asistir a quienes quedaron atrapados o con daños en sus hogares.

🚧 #Tigre: Durante el temporal de este sábado, vecinos de Tigre informaron una fuerte acumulación de agua en la vía pública. Según relataron, una de las ruedas del automóvil quedó sobre la alcantarilla, lo que habría provocado la obstrucción del desagüe y agravado el anegamiento. pic.twitter.com/kh7UWL55ST — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) September 21, 2025

La tormenta llegó a afectar también la actividad deportiva: el partido entre Tigre y Aldosivi fue suspendido por la intensa lluvia cuando transcurrían los minutos finales del encuentro; la Liga Profesional informó que los minutos restantes se completarán en una fecha y horario próximos, ante la imposibilidad de continuar por seguridad.

¡¡VICTORIA ES UNA FIESTA!! A los hinchas de Tigre poco les importa la lluvia. ¡El Matador está ganando vs. Aldosivi por el #TorneoClausura! pic.twitter.com/1ILcyYLysE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Para la jornada del domingo se espera una leve mejoría: lluvias que persistirían en las primeras horas pero con tendencia a disminuir hacia la mañana; el resto del día permanecería con cielo nublado, ráfagas entre 42 y 50 km/h y temperaturas entre 11 °C de mínima y 16 °C de máxima.