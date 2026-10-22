Las lluvias y tormentas continuarán este jueves en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con alertas meteorológicas por precipitaciones intensas y riesgo de caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el norte y el oeste bonaerense estarán entre las zonas afectadas, mientras que el noroeste provincial se encuentra bajo alerta naranja.

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La advertencia alcanza también al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde rige una alerta amarilla. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado, con tormentas durante las próximas horas y chaparrones de menor intensidad el viernes.

En territorio bonaerense, el SMN señaló que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, especialmente en localidades del noroeste, como General Villegas y Florentino Ameghino.

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La alerta naranja implica la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y granizo de diversos tamaños. En algunas de las áreas alcanzadas por este nivel de advertencia, las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Para este jueves se espera una jornada nublada, con tormentas que comenzarían a intensificarse hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 15 y los 20 grados.

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El viernes continuarán las precipitaciones, aunque con menor intensidad y en forma de chaparrones. Se prevén temperaturas similares a las del jueves, con una mínima de 15 grados y una máxima de 20.

El sábado persistirán las condiciones inestables, con lloviznas durante la jornada y una máxima estimada en 19 grados. Para el domingo también se esperan precipitaciones, con temperaturas más bajas: una mínima de 12 grados y una máxima de 17.

De acuerdo con el pronóstico, las primeras señales de mejora podrían llegar el lunes, cuando se espera un cielo parcialmente nublado y algunos períodos de sol.

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Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.