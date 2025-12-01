Este lunes se completarán los Cuartos de Final del Torneo Clausura con los cruces entre Barracas Central y Gimnasia La Plata, desde las 17.00, y Racing ante Tigre, a las 21:30.

Ads

Los dos partidos tendrán televisación de ESPN Premium.

Vale destacar que ya se encuentran clasificados a semis Estudiantes (que eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero) y Boca (que dejó en el camino a Argentinos Juniors este domingo).

Ads

Asimismo, puede haber clásico platense la próxima fecha, ya que el Pincha deberá medirse con el ganador entre Barracas y Gimnasia; asimismo, el Xeneixe se enfrentará con quien se quede con el duelo entre Racing y Tigre.

Ads