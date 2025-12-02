Racing eliminó por penales (4-2) a Tigre y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura. El cotejo (90 minutos más alargue) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda terminó igualado sin goles y todo se definió desde los 12 pasos, donde el arquero local, Facundo Cambeses, se convirtió en figura al atajar dos disparos.

Ads

Ahora la Academia jugará ante Boca , que viene de superar a Argentinos Juniors, por un lugar en la final.

Mientras tanto, la otra llave paralizará a la ciudad de La Plata, ya que Estudiantes se medirá con Gimnasia en un duelo que promete ser electrizante.

Ads

García Basso el héroe de #RACING que le dió el pase a la semifinal pic.twitter.com/XRDwdPIe5R — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) December 2, 2025

Ads