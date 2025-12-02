Torneo Clausura: Con el triunfo de Racing se completó el fixture de las semifinales
En esta madrugada de martes, y por penales, la Academia eliminó a Tigre. De esta manera se clasificó a la próxima ronda, donde enfrentará a Boca. Por la otra llave habrá clásico platense: Estudiantes vs Gimnasia.
Racing eliminó por penales (4-2) a Tigre y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura. El cotejo (90 minutos más alargue) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda terminó igualado sin goles y todo se definió desde los 12 pasos, donde el arquero local, Facundo Cambeses, se convirtió en figura al atajar dos disparos.
Ahora la Academia jugará ante Boca , que viene de superar a Argentinos Juniors, por un lugar en la final.
Mientras tanto, la otra llave paralizará a la ciudad de La Plata, ya que Estudiantes se medirá con Gimnasia en un duelo que promete ser electrizante.
