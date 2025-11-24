Torneo Clausura: Racing recibe a River por un lugar en los Cuartos de Final
El encuentro finalmente se jugará con público en Cilindro de Avellaneda. Está programado para este lunes a las 19.15 y contará con el arbitraje de Facundo Tello.
Racing y River se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el Estadio Presidente Perón por los octavos del Torneo Clausura, en lo que será un nuevo clásico picante tras el triunfo Millonario sobre los de Gustavo Costas por Copa Argentina.
El cotejo se podrá ver a través de ESPN Premium, y habrá público luego de una polémica decisión de Aprevide de levantar una sanción (de tres fechas sin hinchada) contra la Academia.
Vale destacar que los cuartos de final del Clausura 2025 ya se empiezan a definir. Central Córdoba y Estudiantes se enfrentarán en Santiago del Estero, mientras que Boca y Argentinos se verán las caras en La Bombonera.
