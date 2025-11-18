Este lunes se cerró la fase de grupos del Torneo Clausura 2025, y se conformaron los cruces de los playoffs que tienen un clásico por los octavos de final: Racing (que finalizó tercero del Grupo A) versus River (sexto del Grupo B).

Vale recordar que La Academia fue sancionada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) con tres partidos a puertas cerradas en su casa, el Cilindro, a raíz del uso de pirotecnia en el choque ante Flamengo por Copa Libertadores.

No obstante, en las últimas horas comenzó a crecer la chance de que Aprevide levante la sanción o al menos la ponga en suspenso ante las presiones del club de Avellaneda y el hecho de poder perjudicar las posibilidades deportivas en el certamen local de un conjunto de la Provincia.

