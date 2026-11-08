Una importante movilización se realizó frente a la planta de Papelera del Sur, en Tornquist, para visibilizar la preocupación por el futuro de la empresa y reclamar que se preserven los puestos de trabajo. La posibilidad de un cierre mantiene en alerta a los trabajadores y a una comunidad que podría verse afectada por la pérdida de 160 empleos.

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Según informó Noticias Tornquist, la concentración tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 76, cerca del cruce con la Ruta Nacional 33. Participaron empleados de la papelera junto a sus familias, representantes sindicales, comerciantes, vecinos y público en general.

También acompañaron la jornada la intendenta municipal, Estefanía Bordoni; el director del Banco Provincia, Sergio Bordoni; y concejales.

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El reclamo de los trabajadores

Durante el encuentro tomaron la palabra el secretario general del gremio papelero, Gustavo Lanaro, y el secretario gremial, Richard Schwindt.

Lanaro agradeció el respaldo recibido y sostuvo que la situación excede el ámbito laboral, debido al impacto que tendría sobre el conjunto de Tornquist. Además, destacó la presencia de distintos sectores de la comunidad y de representantes sindicales, entre ellos integrantes del Sindicato Municipal y de SUTEBA.

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También mencionó el acompañamiento de trabajadores que atravesaron una situación similar luego del cierre de una planta de Kimberly.

"Somos un sindicato que siempre apostó a la fábrica y al trabajo. Tenemos sentido de pertenencia con la fábrica", expresó el dirigente, quien explicó que la convocatoria buscaba hacer visible el conflicto y llevar el reclamo a los responsables de la empresa.

Una carta con un mensaje a los directivos

Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Richard Schwindt entregó a su compañero Leandro una carta dirigida al directorio de Papelera del Sur.

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El escrito reflejó el sentimiento de los empleados hacia la fábrica y apeló a la responsabilidad de quienes deben tomar decisiones sobre su continuidad.

"Una empresa no son solo máquinas y números. Son personas que todos los días dejan su vida ahí adentro", expresa uno de los fragmentos del documento.

La carta también puso el foco en las consecuencias sociales de una eventual pérdida de 160 puestos laborales y en el impacto que tendría sobre las familias de la localidad.

"Son 160 familias que se quedan sin su sostén. Son historias de vida, es el corazón de nuestro pueblo que se apaga un poco", señala otro pasaje.

Además, los trabajadores apelaron a la historia familiar de los propietarios y al legado de quienes impulsaron la creación de la fábrica. En ese sentido, reclamaron que se busquen alternativas para evitar el cierre.

El mensaje concluyó con una convocatoria al diálogo y con la disposición de los empleados a presentar propuestas para encontrar una solución: "No permitan que el legado de su familia termine siendo recordado por una persiana baja y familias en la calle".

Corte de ruta y protesta frente a la fábrica

Una vez finalizados los discursos, los manifestantes realizaron un corte de tránsito durante algunos minutos sobre la Ruta Provincial 76. También encendieron neumáticos y colocaron carteles con nombres de personas señaladas como responsables de la empresa en el cartel central de Papelera del Sur.