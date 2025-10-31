El Ministerio de Salud bonaerense informó que los contagios confirmados triplican los valores registrados en 2024 y ya se contabilizan 4 muertes de lactantes, y llamó a completar los esquemas de vacunación infantil y materna.

La vacuna contra la tos convulsa está incluida en el Calendario Nacional y se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 18 meses y a los 5 años.

La tos convulsa es una enfermedad respiratoria bacteriana que puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños. Según el Boletín Epidemiológico de la semana 42 de 2025, los contagios confirmados triplican los valores registrados en 2024.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta la semana 40 se notificaron 772 casos sospechosos: 63 fueron confirmados y 252 clasificados como probables. Las víctimas fatales eran menores de entre un mes y dos años; tres no habían recibido las vacunas correspondientes y el cuarto, un recién nacido, no tenía protección debido a que su madre no fue vacunada durante el embarazo

Se distinguen tres etapas sintomáticas secuenciales. La fase catarral, se caracteriza por una sintomatología similar a un resfrío común con rinitis y tos. La siguiente etapa es denominada

paroxística por los ataques de tos o paroxismos que van aumentando en frecuencia e intensidad, que terminan generalmente en una inspiración profunda que produce el silbido característico llamado estridor inspiratorio. También es frecuente el vómito postusivo. En los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses son frecuentes la cianosis y apneas.

La fase de convalecencia se caracteriza por la disminución gradual y progresiva de los ataques de tos (presentándose tan solo durante el sueño o cuando hay una gran excitación física) con desaparición del estridor inspiratorio.

Las complicaciones más importantes en los menores de 6 meses son bronconeumonía,

convulsiones, encefalopatía aguda y daño cerebral permanente. Los adultos y adolescentes con inmunidad adquirida por vacunación o por infecciones previas con el patógeno, pueden presentar síntomas leves o la típica tos paroxística prolongada. La vacunación es la estrategia más importante de prevención.

Desde la cartera sanitaria alertaron que las coberturas de vacunación se encuentran por debajo de los niveles esperados en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, con especial preocupación en las regiones V, VI, VII y XII, que abarcan municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Frente a este escenario, instaron a completar los esquemas de vacunación infantil y materna, recordando que las dosis son gratuitas y obligatorias en el sistema público.

La vacuna contra la tos convulsa está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 18 meses y a los 5 años, además de una dosis para embarazadas desde la semana 20 de gestación para transmitir inmunidad al recién nacido.