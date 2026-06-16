La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este miércoles 17 de junio una caravana por la costa de Mar del Plata para reclamar por la defensa de los puestos de trabajo y la preservación del histórico complejo turístico de Chapadmalal, luego de que se confirmaran los pases a disponibilidad de trabajadores vinculados a esos establecimientos.

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La actividad comenzará a las 8 de la mañana con un abrazo simbólico al Complejo Turístico Chapadmalal. Posteriormente, a las 10, se realizará una caravana desde los hoteles hacia el centro de la ciudad, para culminar a las 11 con un acto frente a la Municipalidad de General Pueyrredón.

La columna avanzará por la línea costera hasta la zona del Casino Central y luego continuará por la calle Rivadavia hasta llegar a la Municipalidad.

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“La defensa de Chapadmalal y Embalse es también la defensa de derechos conquistados y del patrimonio público”, sostuvieron desde las organizaciones convocantes, que además de ATE son la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la regional Mar del Plata de la CGT.

Según detallaron desde ATE, la problemática afecta de manera directa a alrededor de 100 trabajadores. De ese total, 58 cumplen funciones en el complejo de Chapadmalal, mientras que unas 45 personas se desempeñan en la Unidad Turística Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba.

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“Estamos ante una situación muy grave en la que, además de quitarles el ingreso económico, muchas familias quedarán en la calle, sin techo. Más allá de los puestos de trabajo que se pierden, ambos complejos tienen una carga simbólica e histórica muy profunda. Lo que sabemos hasta ahora es que quieren pasarlos a manos privadas mediante concesiones por 30 años”, advirtió Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, quien viajará especialmente a Mar del Plata para encabezar la caravana.