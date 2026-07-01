Una protesta protagonizada por trabajadores despedidos de Fate, Georgalos y Lustramax provocó este martes por la noche un corte total de la autopista Panamericana, a la altura de Uruguay, en el Acceso Tigre, lo que generó importantes demoras y un fuerte congestionamiento durante varias horas.

Ads

La manifestación comenzó en la planta de Fate, ubicada en San Fernando, donde los operarios se concentraron antes de movilizarse hacia la autopista para sumarse a trabajadores de Georgalos y Lustramax, empresas que también atraviesan conflictos laborales.

Puede interesarte

En un primer momento, los manifestantes bloquearon uno de los carriles con sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Con el correr de la protesta y la llegada de familiares, la Policía y Gendarmería dispusieron el corte total de la Panamericana en ambos sentidos para controlar la situación. Según informaron las autoridades, se registraron filas de vehículos de hasta seis kilómetros. Cerca de las 21.00, el piquete comenzó a levantarse.

Ads

Además de la protesta sobre la autopista, los trabajadores de Fate ratificaron que continuarán dentro de la planta de San Fernando en defensa de sus puestos de trabajo, mientras esperan una definición de la Justicia de San Isidro sobre un posible pedido de desalojo del establecimiento.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el trabajador despedido de FATE, Sebastián Tesoro, había anticipado la protesta y cuestionado la falta de intervención del Gobierno bonaerense. "Desde la Provincia, donde Kicillof dijo que iba a ser un escudo contra el ajuste de Milei, le entraron todas las balas al escudo", sostuvo. Además, remarcó que los operarios continuarán resistiendo dentro de la fábrica: "No nos vamos a ir porque estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo".

Ads

Puede interesarte

La participación de los trabajadores de Lustramax en el corte de la Panamericana se dio luego de una nueva jornada de protesta frente a la planta de Tortuguitas. Tal como informó LANOTICIA1.COM, los delegados denunciaron un nuevo despido que elevó a nueve la cantidad de cesantías y cuestionaron la modalidad de las desvinculaciones. "Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren", denunció el delegado Leandro Gómez, quien además aseguró que la empresa ofrece acuerdos de pago en cuotas.

Los tres conflictos tienen características diferentes, aunque comparten el reclamo por la defensa del empleo. Fate, una de las principales fabricantes de neumáticos del país, permanece cerrada desde mediados de febrero. En Lustramax, empresa dedicada a la fabricación de artículos de limpieza, ya se registraron nueve despidos, entre ellos delegados gremiales. En tanto, los trabajadores de Georgalos denuncian cesantías, recortes salariales y la implementación de suspensiones rotativas.