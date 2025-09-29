En la mañana de este lunes, siete trabajadores despedidos de ILVA se encadenaron en la esquina de Rivadavia y Bolívar, frente al Municipio de Pilar, en protesta por los 300 despidos anunciados a principios de mes y la falta de pago de salarios e indemnizaciones.

“No nos movemos más de acá hasta que nos paguen las quincenas atrasadas y nos den una solución”, expresaron los manifestantes, quienes cortaron el tránsito en la intersección. Según informó El Diario de Pilar, los carteles que portaban aludían a los despidos masivos y a la deuda salarial que aún persiste.

Trabajadores despidos de la empresa ILVA se encadenan en la puerta de la municipalidad de Pilar pic.twitter.com/qjM2qDAa6g — Pilar a Diario (@pilaradiario) September 29, 2025

El conflicto comenzó a principios de septiembre, cuando la empresa notificó el despido de 300 operarios, lo que generó un acampe frente a la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar. Los trabajadores exigen el pago completo de las indemnizaciones, ya que la empresa pretende abonar solo el 50%, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, denuncian que la firma avanzaría con una reforma laboral encubierta, que incluiría un cambio en el régimen de trabajo de “4x4” a “6x1”, con una reducción salarial del 30% y la eliminación de beneficios como comedor, transporte y cobertura médica.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que vence este miércoles. Si la empresa no asiste al próximo encuentro ni ofrece soluciones reales, los trabajadores adelantaron que intensificarán las medidas de fuerza a partir del jueves.

La situación afecta no solo a los despedidos, sino también a sus familias, quienes dependen de los servicios de salud y otros beneficios que la empresa ha suspendido. Los manifestantes aseguran que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas concretas.