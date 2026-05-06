El conflicto en el transporte público del distrito sumará este miércoles un nuevo capítulo de tensión. Según informó El Comercio Online, trabajadores de la empresa Microómnibus General San Martín y vecinos autoconvocados se movilizan hacia el Palacio Municipal de San Isidro para exigir una solución urgente ante la paralización del servicio y la falta de pago de salarios.

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La protesta partirá desde la cabecera ubicada en Estrada 10220 y Yatay. La columna avanzará hasta la sede municipal con el objetivo de visibilizar una situación que ya lleva dos meses sin resolución.

El reclamo tiene como eje la crisis que afecta a las líneas 707, 333, 407 y 437, operadas por la empresa. Los choferes denuncian que no perciben sus haberes desde hace 60 días, una situación que impacta de lleno en el sustento de unas 420 familias. “La situación no da para más. Son 60 días sin cobrar y el servicio no funciona”, expresaron desde el sector.

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La problemática no solo golpea a los trabajadores, sino también a miles de usuarios que dependen de estas líneas para trasladarse diariamente. La interrupción del servicio dejó a gran parte del distrito sin una conexión clave, complicando rutinas laborales, educativas y personales.

En este contexto, vecinos afectados decidieron sumarse a la movilización para reforzar el reclamo. La intención conjunta es lograr la apertura de una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto, garantizar el pago de los salarios adeudados y restablecer el servicio de manera inmediata.

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