La víctima tiene 22 años y se encuentra internado en terapia intensiva en estado de gravedad. Por el ataque, decenas de repartidores se movilizaron en las calles para reclamar por mayor seguridad.

En diálogo con LaNoticia1.com, Aldana Solange Caggiano, repartidora que participó de las marchas, relató: "Realizamos un corte a la noche después del hecho de Facundo en el límite de Ituzaingó y Castelar, luego fuimos a la comisaria 1ra. de Ituzaingó hasta las 4 de la mañana".

Ya el miércoles realizaron otro corte e interrumpieron el tránsito en la Autopista por unas cuatro horas con el objetivo de visibilizar su situación.

"Estamos expuestos, todas las personas que realizan este tipo de trabajos estamos totalmente expuestos a la hora de salir a realizar nuestro trabajo, sea el horario que sea, la gente no es consciente de esto cuando realiza los pedidos, solo nosotros sabemos lo que pasamos", lamentó Caggiano.

Tras las marchas lograron hablar con funcionarios. "Nos hicimos escuchar, espero que cumplan y que pare un poco esto", deseó la joven.

Cabe destacar que ATR (Agrupación de Trabajadores de Reparto) se encuentra reclamando mejores condiciones salariales desde hace varios meses. "No queremos contar mas muertos, no queremos más salir con la soga al cuello. Queremos ART, Cobertura médica, seguro de vida, elementos de trabajo provistos por las empresas, un salario digno para no tener que trabajar 12 horas hasta dejar la vida en un pedido" solicitaban.

En municipios como Hurlingham, dede el gobierno realizaron corredores seguros para que los "delivery" pudieran hacer sus repartos de la foma más segura posible.

A Facundo Hambra le habían robado una moto la semana pasada y él realizó un escrache en la casa del presunto ladrón. Este lunes 18 de enero, dos personas lo balearon en la cabeza y la Justicia investiga si ambos hechos están relacionados.