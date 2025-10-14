La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan llamó a toda la comunidad a participar de una caravana hacia la Quinta de Olivos para exigir la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. Afirmaron que estas normativas, aprobadas en el Congreso y ratificadas después de los vetos presidenciales, no se estaban implementando, y que los recortes afectan el funcionamiento del hospital y los salarios.

Los organizadores aseveraron: “Porque plata hay, es problema de prioridades. Si el presidente y su Gobierno no nos escuchan, vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y haremos ruido para que nos oigan. Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”.

La protesta, que tendrá lugar el sábado venidero, comenzará a las 14.30.

