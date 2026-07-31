El distrito de General Belgrano despide con enorme tristeza a Matías Valenzuela, quien perdió la vida el 29 de julio en a los 53 años en la tragedia aérea ocurrida en la provincia de San Juan.

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En su último adiós, la familia informó que este sábado 1° de agosto, aproximadamente a las 17:00 horas, estará arribando a General Belgrano los restos de Matías.

En ese momento se realizará una caravana homenaje por las cuatro avenidas de la ciudad, integrada por Policía, Bomberos Voluntarios y rescatistas. En tanto que el velatorio público se llevará a cabo el domingo, de 08 a 15 horas en Sepelios del Norte, Calle Burgueño (20) N° 668.

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Un día antes, Valenzuela pilotó el mismo helicóptero mientras brindaba una demostración y una entrevista a una periodista de Canal 8 que estuvo a bordo de la aeronave. Allí habló sobre su pasión por volar y los riesgos de su trabajo. “Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto”. Esa fue una de las últimas declaraciones públicas de Matías Valenzuela, el piloto del helicóptero

Durante la conversación, el piloto habló sobre su actividad y reconoció los riesgos vinculados a las tareas aéreas. “Es uno de los trabajos en helicóptero —no sé si el mayor— pero el que más riesgo tiene, y bueno… te tiene que gustar”, expresó.

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Valenzuela también destacó la importancia de las medidas de seguridad y el compromiso con su profesión. “Siempre tratando, dentro de todo, de tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta”, había señalado al finalizar la entrevista.

🚁Tragedia aérea: La última entrevista al piloto bonaerense Matías Valenzuela que manejaba el helicóptero que se estrelló en San Juan



“Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto”



Apodado "Ronco", el piloto era oriundo de General Belgrano.



📹… pic.twitter.com/NnNJXSGpea — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 29, 2026

Valenzuela era un piloto con amplia experiencia en vuelos sanitarios y de emergencia, y era conocido por su participación en distintos operativos desarrollados en la ciudad de Rosario y otras localidades de esa región de Santa Fe, donde la empresa presta servicios de asistencia aérea.

El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con personal especializado y funcionarios que se dirigían hacia Valle Fértil para participar de una capacitación y coordinación en materia de emergencias. Posteriormente, estaba previsto que continuara hacia La Rioja para colaborar en tareas de combate de incendios forestales en la zona de Chilecito.

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La aeronave perdió contacto cerca de las 10:26 y, tras un operativo de búsqueda desplegado por equipos de rescate, Policía provincial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y brigadistas, fue localizada dentro del Parque Provincial Ischigualasto.

Finalmente los equipos de rescate lograron recuperar este jueves los cuerpos de: comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta, y el mencionado Valenzuela.