El piloto Matías Valenzuela, oriundo de la provincia de Buenos Aires, estaba al mando del helicóptero Bell 412EP matrícula LV-KGR, una aeronave operada por JasFly S.A. y contratada por la Agencia Federal de Emergencias para tareas vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y que se estrelló este miércoles en Valle Fértil, San Juan, y dejó como saldo la muerte de sus siete ocupantes.

Ads

Un día antes, Valenzuela pilotó el mismo helicóptero mientras brindaba una demostración y una entrevista a una periodista de Canal 8 que estuvo a bordo de la aeronave. Allí habló sobre su pasión por volar y los riesgos de su trabajo. “Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto”. Esa fue una de las últimas declaraciones públicas de Matías Valenzuela, el piloto del helicóptero

Durante la conversación, el piloto habló sobre su actividad y reconoció los riesgos vinculados a las tareas aéreas. “Es uno de los trabajos en helicóptero —no sé si el mayor— pero el que más riesgo tiene, y bueno… te tiene que gustar”, expresó.

Ads

Valenzuela también destacó la importancia de las medidas de seguridad y el compromiso con su profesión. “Siempre tratando, dentro de todo, de tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta”, había señalado al finalizar la entrevista.

🚁Tragedia aérea: La última entrevista al piloto bonaerense Matías Valenzuela que manejaba el helicóptero que se estrelló en San Juan



“Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto”



Apodado "Ronco", el piloto era oriundo de General Belgrano.



📹… pic.twitter.com/NnNJXSGpea — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 29, 2026

La noticia generó un profundo pesar en el ámbito de las emergencias. Desde la empresa UTV Aeroemergencias despidieron a Valenzuela -donde lo conocían como “Comandante” y “Ronco”- con un emotivo mensaje, destacando su vocación y compromiso profesional.

Ads

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en cada persona que tuvo el privilegio de compartir su vocación, su entrega y su enorme corazón”, expresó la empresa.

Valenzuela era un piloto con amplia experiencia en vuelos sanitarios y de emergencia, y era conocido por su participación en distintos operativos desarrollados en la ciudad de Rosario y otras localidades de esa región de Santa Fe, donde la empresa presta servicios de asistencia aérea.

El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con personal especializado y funcionarios que se dirigían hacia Valle Fértil para participar de una capacitación y coordinación en materia de emergencias. Posteriormente, estaba previsto que continuara hacia La Rioja para colaborar en tareas de combate de incendios forestales en la zona de Chilecito.

Ads

La aeronave perdió contacto cerca de las 10:26 y, tras un operativo de búsqueda desplegado por equipos de rescate, Policía provincial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y brigadistas, fue localizada dentro del Parque Provincial Ischigualasto.

El lugar del impacto presentaba un difícil acceso, por lo que los rescatistas debieron avanzar varios kilómetros en cuatriciclos y a pie. Finalmente, otra tripulación aérea permitió ubicar los restos del helicóptero en un sector ubicado aproximadamente 20 metros por debajo del nivel del terreno.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta, y el mencionado Valenzuela.