El fallo fue emitido por la jueza subrogante del Juzgado de Garantías N.º 1, María Laura Durante, quien denegó los pedidos de sobreseimiento solicitados por el intendente Nahuel Mittelbach y su directora de Obras Públicas, Luz Foresi, dando así por finalizada la investigación y elevando la causa a juicio oral.

Los funcionarios quedan imputados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “homicidio culposo”, en la causa que ivnestiga las responsabilidades en la muerte de un trabajador municipal seguida de la de otras cinco personas que intentaron rescatarlo y fallecieron como consecuencia de inhalar gases tóxicos de cloacas de Blaquier.

El hecho que conmociónó a la localidad de Ameghino, ocurrió el 15 de marzo de 2024 cuando Ricardo Alberto Bottega, de 60 años, ingresó al pozo de la red cloacal; seguido de las otras cinco víctimas: Juan Ramón Sánchez, de 51 años; Mateo Pelegrino, 29 años; Carlos Rodolfo Renger, 39; Nicolás Sánchez, de 28 años; Alejandro Centeno, de 35 años.

Cómo sigue la causa y detalles de la investigación

Tras denegar el sobreseimiento, el siguiente paso procesal consiste en la radicación de la causa en el Juzgado Correccional, donde se fijará la fecha de audiencia de debate, respecto de Nahuel Mittelbach por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y respecto de María Luz Foresi por el delito de “Homicidio culposo”.

Los análisis forenses determinaron que la causa de las muertes fue atribuida a la asfixia por inhalación de ácido sulfhídrico y la broncoaspiración, según consta en el informe judicial. En este contexto, el municipio es responsable por la negligencia en las condiciones de contratación de Ricardo Bottega, sobre quién la Jueza pudo acreditar el vínculo laboral, “mediante contrato de obra firmado por el intendente municipal Nahuel Mittelbach en fecha 11 de marzo de 2024”. De esto da cuenta el portal Actualidad de General Villegas, que ha accedido a una parte de la causa.

También le consta a la magistrada que, el jefe comunal “en fecha 11 de marzo de 2024, quien incumpliendo sus deberes de funcionario público (conforme acta de posesión de cargo de fecha 11 de diciembre de 2023, Honorable Concejo Deliberante de Florentino Ameghino) firmó contrato de obra con la Sra Gladys Esther Sánchez, con la finalidad de ejecutar la extracción de bombas de pozo de bombeo cloacal en la localidad de Blaquier”, explica junto a otros detalles de la obra.

Asimismo subraya que en el acuerdo firmado con la mujer del fallecido se ejecutó “a sabiendas que dicha tarea sería realizada por su esposo Ricardo Alberto Bottega, y con el conocimiento de que ninguno de los dos contaba con la capacitación y formación suficiente para la realización de la tarea específica encomendada, y no poseían como plomeros matricula alguna, vínculo contractual que luego conllevó al fallecimiento de Bottega”.

Se comprobó además que la víctima no se encontraba utilizando equipo de protección de gases ni elementos propios de seguridad para acceder a trabajos en espacios confinados, tales como arnés anticaídas, anclado a un punto resistente o línea de vida, entre otros, vinculándose así la falta de cumplimiento de los deberes objetivos de cuidado a cargo de la titular de Dirección de obras públicas y espacios públicos a cargo de María Luz Foresi con el resultado lesivo fatal acontecido en torno a Ricardo Alberto Bottega.

Puntualmente, en el momento previo y concomitante al desarrollo de la obra, el municipio de Florentino Ameghino, a través de la funcionaria Foresi, no brindó ninguno de los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo dicha tarea, no controló que el contratado los tuviera ni utilizara, no controló la ejecución de obra y tampoco nombró director de obra, vinculándose en forma directa también aquellas omisiones con el resultado fatal objeto de la investigación, acciones que si se hubieran realizado hubiesen evitado el fallecimiento de Bottega y el resto de las personas.