Por Christian Thomsen Hall

Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini, una de las 51 víctimas de la tragedia de Once, se refirió este lunes a la postura de algunos medios de comunicación que se hicieron eco de las declaraciones de Marcos Córdoba, luego de que trascendiera en una audiencia privada que reconoció que había "anulado los frenos del tren" en donde intentaban deslindar responsabilidades de los exfuncionarios kirchneristas, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes se encuentran detenidos.

En diálogo a LaNoticia1.com, el papá del joven que falleció en el trágico choque del Tren Sarmiento, recordó que lo que dijo el motorman "no es nada nuevo" y denunció una "operación mediática". "Hay periodistas que han dejado los preceptos básicos del periodismo para meterse en campañas sucias", dijo, al tiempo que lamentó "la falta de humanidad hacia los familiares de las víctimas". También repudió los mensajes intimidatorios que recibió su hija de 25 años, con fotos de su nieta de apenas 2. Contó que nadie del oficialismo lo llamó para solidarizarse con su familia y remarcó que "la postura del Gobierno en esta causa está muy clara".

"Básicamente lo que se armó ayer fue una operación de prensa, desconozco con qué objetivos, disparando como una nueva verdad algo que se sabe desde 2012. Acá no hay nada nuevo y por algo Marcos Córdoba está condenado por haber incumplido su rol como motorman del tren Chapa 16. Córdoba no confesó nada nuevo y además las psicólogas vulneraron muy flagrantemente la responsabilidad que tienen, dejando trascender y no poniendo a resguardo debidamente un estudio psicológico que Córdoba necesita para acceder la prisión domiciliaria", señaló Paolo Menghini.

En declaraciones ante nuestros micrófonos, el referente de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once contó que el de ayer "fue un día horrible en el que sufrimos todo tipo de agresiones". "Hay gente que nos lastima y hace de la agresión un modo de vida. Alguien hizo circular una foto de mi hija que tiene 25 años con mi nieta, que tiene 2, diciendo cuidado porque te matan por un cargo político. Una cosa atroz. Un nivel de agresión que no se sostiene, impulsando una verdad que no es tal y que no tiene nada de nuevo", remarcó.

Menghini sostuvo que "en determinados medios ha habido una operación de prensa terrible": "Todos lo hemos visto, sabemos de que medios hablamos y sabemos que clase de periodistas son, que han dejado los preceptos básicos del periodismo para meterse en campañas absolutamente sucias que no tienen ningún tipo de empatía con quienes hemos perdido algún familiar en la tragedia. Y que no les importa nada más que sus intereses y la miseria en la que viven". En ese sentido, diferenció: "Una cosa es tener un pensamiento, una ideología y defender un proyecto político. Pero otra cosa es vulnerar los preceptos básicos del periodismo en pos de eso. Ahí estamos hablando de otra cosa".

Consultado sobre los detalles de la causa, el papá de Lucas Menghini precisó que "lo del 'hombre muerto' es tan solo un mecanismo más de los que estaban dentro del sistema de frenado del tren". "Hay que recordar que en el tren Chapa 16 no funcionaron ni el mecanismo del sistema de frenado principal, ni el mecanismo de frenado de emergencia, ni el mecanismo de frenado del guarda", repasó.

"Los empresarios y estaban al tanto de las condiciones de los trenes y no les importó poner en juego la vida de la gente, por eso ese tren destinado a desguace estaba sobre las vías, porque nunca jamás les importó la vida de la gente. Y por eso están condenados los exfuncionarios Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, el empreasrio Claudio Cirigliano y todos los gerentes de TBA. Y por eso a Marcos Córdoba también se lo encontró responsable y tiene que purgar una pena que es la que está purgando en el penal de Marcos Paz", explicó.

Este mensaje recibió mi hija, acompañado de una foto de ella y mi nieta. Ninguna ideología política justifica esta aberración...

Quizás les duele la dignidad a quienes no la tienen. pic.twitter.com/JRJZ1T8CvF — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) September 14, 2020

Menghini también se refirió al mensaje intimidatorio que recibió su hija durante este lunes. "Después de que enterrás a un hijo de 20 años estás preparado para muchas cosas. Pero para lo único que no voy a estar preparado es para que se metan con mi hija y con mi nieta de 2 años. Hay que ser un cobarde y una persona sin el menor sentimiendo de humanidad para hacer eso. Y sin embargo lo hicieron. Los grandes podemos defendernos, hasta mi hija de 25 años puede defenderse. Pero mi neita de 2 años no. A esta gente no les tiembla el pulso para publicar una foto de una criatura en tono amenazante. Eso hizo una persona, pero son muchos los que replican eso. Hay un nivel de deshumanización terrible y hemos llegado a un punto de ética cero", lamentó.

Por último, Menghini confesó que nadie del oficialismo lo llamó para solidarizarse con su familia. "Desde el Gobierno nadie se comunicó y tampoco lo esperamos. Y esto no lo digo con ánimos revanchistas ni de ningún tipo de resentimiento, porque tampoco corresponde que el Gobierno nos llame. Pero también es clara la postura lo del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que lejos de pedir que le confirmen la condena a Ricardo Jaime por su responsabildiad en las 51 muertes, pidió que sea beneficiado con la prisión domiciliaria. Ahí está marcando una postura muy clara del Gobierno", concluyó.

La tragedia de Once ocurrió el miércoles 22 de febrero de 2012. Como consecuencia del choque murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas. En el pasado mes de marzo, Paolo Menghini dialogó con LaNoticia1.com y recordó que su hijo tomó el tren Sarmiento un día feriado para ir a trabajar, mientras que "otros delincuentes se gastaban el dinero de los subsidios en muebles exóticos, joyas y carteras italianas". Tras la excarcelación de Julio De Vido, aseguró que el exministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner "sabía todo" y explicó el "repugnante círculo corrupto" que tenía con los Cirigliano. También apuntó a la Justicia y criticó la falta de "solidaridad" del Gobierno con los familiares del caso.