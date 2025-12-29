Una mujer de unos 80 años perdió la vida este domingo por la tarde al caer con su automóvil en la Laguna Pata Larga, en un camino rural cercano al casco urbano de Gonzales Chaves. El caso fue dado a conocer en las últimas horas tras una publicación del medio local La Voz del Pueblo.

Según el gabinete de investigaciones, la víctima había salido del cementerio local y, por causas que se investigan, el vehículo terminó volcando en un sector con un puente de madera de escasa profundidad.

Un vecino que pasaba por el lugar logró rescatar a la mujer y realizar maniobras de reanimación, con apoyo de otra vecina con conocimientos en RCP, pero la víctima ya había fallecido al llegar la policía.

Trabajaron en el lugar personal de la Policía Comunal, Policía Científica y el fiscal interviniente, Dr. Juan Carlos Ustarroz. Se presume un accidente monovehicular y se inició una investigación por averiguación de causal de muerte, incluyendo la autopsia correspondiente a cargo de la doctora Meroni.

