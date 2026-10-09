Un hombre de 46 años fue encontrado muerto dentro de una camioneta Renault Kangoo que se incendió durante la madrugada de este viernes en Berisso. El hecho ocurrió cerca de las 2.30, en la calle 11 entre 126 y 127, donde intervinieron los bomberos y efectivos policiales.

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Según informó el medio platense 0221.com.ar, el vehículo estaba envuelto en llamas cuando llegaron los bomberos. Mientras trabajaban para controlar el fuego, los efectivos descubrieron que había una persona en el interior, cuyo cuerpo estaba completamente calcinado.

Cómo fue el operativo

En el lugar también participaron agentes del Comando de Patrullas y de la Comisaría Cuarta, que intervinieron tras conocerse el hallazgo. De acuerdo con el portal Berisso Ciudad, el cuerpo fue descubierto durante las tareas para extinguir el incendio.

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Tras el operativo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. Los peritos deberán determinar qué provocó las llamas y cómo se produjo la muerte del hombre.

Qué se sabe sobre la investigación

Fuentes del área de Seguridad de Berisso indicaron a 0221.com.ar que los familiares de la víctima manifestaron que atravesaba un cuadro de depresión desde hacía un tiempo y que habría expresado intenciones de quitarse la vida.

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Además, según esas fuentes, existiría un video en el que se lo observa salir de su vivienda con un bidón. A partir de esos elementos, una de las hipótesis iniciales apunta a que el hombre habría provocado el incendio de manera intencional.

Sin embargo, las circunstancias de la muerte todavía deben ser esclarecidas mediante la investigación y las pericias correspondientes.