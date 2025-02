El lamentable episodio tuvo lugar en una casa de material de la calle Maipú al 400 del barrio Dallera de esa localidad del noroeste bonaerense. Según el testimonio de los vecinos, la vivienda estaba en proceso de construcción.

El fuego se habría iniciado en la cocina cuando la madre preparaba la comida, quien salió en busca de ayuda. Pero cuando intentó regresar, la vivienda ya estaba toda atrapada por el fuego. Sus hijos Emi Miño de 2 años, Camila de 4, Daniel de 7 y Jonathan de 8 perecieron en el siniestro.

Cuando los bomberos lograron ingresar, hallaron a tres de los cuatro nenes acostados en la cama y abrazados, sin señales de que estuvieran vivos. Las pericias preliminares indicaron que habrían fallecido por la inhalación de monóxido de carbono, ya que sus cuerpos no presentaban quemaduras.

La periodista campanense Daiana Costichi relató al canal Todo Noticias: “Trabajaron en el lugar dos móviles de bomberos, personal del Comando Patrulla de la policía y el SAME, porque había que asistir a varias personas”.

La cronista detalló que los bomberos tuvieron que romper una pared pero el incendio ya había avanzado y consumió la vivienda rápidamente. Al tirar una puerta, “estaban los tres chicos más chicos”, puntualizó, y uno de los bomberos salió llorando.

El menor que sí pudo ser rescatado, de unos ocho años, estaba en otra habitación. El personal del SAME pudo sacarlo del lugar y trasladarlo al Hospital Municipal “San José” de Campana, al igual que a su mamá, que estaba en estado de shock. No obstante, el niño no sobrevivió.

De acuerdo al relato de Costichi, el problema habría comenzado en una garrafa, según lo que alcanzó a decir la mujer damnificada al salir del domicilio a pedir ayuda a los vecinos.

En el domicilio, los bomberos hallaron tres garrafas, y en una se habría dado el desperfecto que generó el incendio, pero las causas aún son motivo de investigación.

Isabel, la madre fue trasladada al Hospital San José como consecuencia de las graves quemaduras sufridas y el foco ígneo fue contenido por los bomberos.