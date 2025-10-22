Una camioneta Nissan chocó esta madrugada contra un camión que estaba detenido en la banquina del Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, en la mano que va hacia Luján, y como consecuencia del impacto murieron sus dos ocupantes, un hombre de 50 años y una mujer de 35.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana, en momentos en que comenzaba a amanecer, antes de la salida del country San Diego. Según informaron fuentes policiales citadas por C5N, el conductor del camión había sentido un ruido en una de las ruedas y decidió detenerse sobre la banquina. En ese instante, la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo por la derecha y se encontró de frente con el camión parado.

El impacto fue devastador: la camioneta golpeó con su lado derecho el costado trasero del camión, se despegó del pavimento y terminó volcada sobre el lado del conductor. La fuerza del choque fue tal que una de las ruedas del camión explotó y quedó hundida.

Los bomberos debieron cortar el techo del vehículo para rescatar los cuerpos, que ya estaban sin vida. Ambos ocupantes murieron en el acto. Las identidades de las víctimas aún no fueron confirmadas oficialmente.

Por el accidente, el tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas, generando filas de hasta dos kilómetros. Personal de Autopistas del Oeste y del cuerpo de bomberos trabajaron en el lugar para liberar los carriles y despejar la calzada.

Pasadas las 8.00 de la mañana, desde la concesionaria informaron que los carriles principales fueron reabiertos, aunque el operativo continuaba sobre la banquina para retirar los restos de los vehículos.