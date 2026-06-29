Este domingo, personal de Prefectura Naval encontró el cuerpo de Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que habían desaparecido luego de partir desde el Camping Hudson en una embarcación.

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María, prima del hombre de 60 años, escribió un sentido posteo: “Te voy a recordar travieso, juguetón y chistoso. Lleno de vida. Indudablemente hacías falta en otro lugar, tal vez abrazando a la tía y al tío. Mi alma te abraza. Hasta que nos volvamos a encontrar, querido Carlos. Te amamos!”.

Otra de las primas, Marta, publicó una imagen con un mensaje sobre el duelo: “Buen viaje, Carlos. Se requiere valentía para soltar y dejar ir. Soltar no es indiferencia, ni frialdad, ni darse por vencido. Y no, no significa que no duela. Es dejar de hacer fuerza para retener. Soltar y bendecir la partida es el acto de amor más grande, es honrar el camino".

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“Es entender y respetar el pacto álmico de cada ser. Es imposible saltar la parte difícil, por lenta, triste y dolorsa que sea. Toca aceptarla, atravesarla y trascender con amor”, manifestó. En esa publicación, un amigo de la víctima lamentó: “El agua te quitó una parte de tu historia”.

Días atrás fue encontrado el cuerpo de Sebastián Romegialli, de 50 años, uno de los integrantes del grupo de cinco pescadores que permanece desaparecido luego de partir de Hudson el 14 de junio. Los otros integrantes aún buscados son Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu, quien al antes mencionado Carlos Kovach se habían embarcado en una salida recreativa a bordo del bote semirrígido blanco y rojo "Chamigo-Ho".

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Romegialli

A pesar de ser aficionados con experiencia en navegación y de llevar a bordo todos los elementos de seguridad reglamentarios —tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF—, el grupo perdió total contacto tras zarpar desde Hudson. La alerta se encendió cuando los responsables del Camping Hudson advirtiera que los navegantes no habían regresado tras ingresar al río y que sus vehículos continuaban estacionados en el predio.

Debido a que las condiciones meteorológicas eran favorables al momento de la partida, los investigadores descartaron la hipótesis de un temporal y centran la principal teoría en que la embarcación sufrió una deriva por la fuerza de las corrientes hacia un sector imprevisto, una situación que se tornó más compleja dado que el bote carecía de una radiobaliza o sistema electrónico de localización en tiempo real.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.