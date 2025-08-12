Un trabajador de aplicación de delivery murió tras ser embestido por una formación del Tren Roca.

El trágico hecho ocurrió poco antes de las 14 cuando el conductor de la formación que desde Bernal se dirigía a la estación de Quilmes tocó insistentemente la bocina al ver al motociclista cruzando con la barrera baja.

De acuerdo a testigos, la víctima no pudo maniobrar y el tren impactó de lleno despidiéndolo de la moto que quedó totalmente destruída en el laberinto para peatones, informó el portal Hecho en Quilmes.

Personal del SAME constató el fallecimiento mientras que Policía Federal realiza las pericias de rigor.

Trenes Argentinos informó que la Línea Roca ramal La Plata circulaba limitado entre Quilmes-Tolosa y Bosques vía Quilmes entre Quilmes-Berazategui como consecuencia del accidente. Pasadas las 15 horas, el servicio se había restablecido por completo.

