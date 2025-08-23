Un siniestro ferroviario generó esta mañana la interrupción del tren Sarmiento. Cerca de las 9.30, una formación arrolló a una mujer en el paso a nivel de Lope de Vega, a metros de la estación Villa Luro.

Ads

El hecho obligó a detener el servicio en el tramo Moreno–Liniers, mientras trabajaban en el lugar Bomberos, SAME y la Policía de la Ciudad. La víctima, una mujer mayor de edad, recibió maniobras de RCP, pero pese al esfuerzo de los profesionales finalmente falleció.

El tren Sarmiento recorre distintos municipios bonaerenses, incluyendo Moreno, Ituzaingó, Hurlingham, Morón, Merlo y otras localidades del oeste del conurbano, conectando la zona con la Ciudad de Buenos Aires.

Ads

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, los pasajeros fueron evacuados de la formación de manera ordenada, para que pudieran continuar viaje en otros medios de transporte.

Desde Trenes Argentinos informaron que, una vez que el servicio se reanude en su totalidad entre Once y Moreno, lo hará con demoras y cancelaciones.

Ads