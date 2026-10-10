Un hombre de 48 años murió y otro resultó herido tras un violento choque entre dos vehículos en la autopista Panamericana, a la altura de Vicente López. El siniestro ocurrió en el kilómetro 15,4, unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Tras la colisión, uno de los autos se incendió y el otro terminó contra la divisoria de hormigón.

Ads

El conductor de una Honda CR-V, de 21 años, fue asistido por las lesiones sufridas y quedó imputado por homicidio culposo. Según las actuaciones iniciales, el test de alcoholemia realizado al joven arrojó 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Vicente López Oeste, que dispuso las medidas correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Ads

Cómo fue el choque en la Panamericana

De acuerdo con la información difundida, el siniestro se produjo cuando la Honda CR-V conducida por el joven impactó desde atrás contra un Honda Civic gris en el que viajaba la víctima fatal.

La violencia del impacto provocó que el Civic terminara contra el muro divisor de la autopista. El hombre de 48 años salió despedido del vehículo y murió en el lugar. Según las primeras actuaciones, aparentemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque ese dato deberá ser establecido en el marco de la investigación.

Ads

Tras la colisión, la Honda CR-V se prendió fuego y su conductor logró salir por sus propios medios. El joven recibió asistencia médica por politraumatismos y, de acuerdo con la información inicial, sus lesiones no revestían riesgo de vida.

Personal de emergencias, bomberos y trabajadores de Autopistas del Sol acudieron al lugar para controlar el incendio, asistir al herido y preservar la escena para las pericias.

El conductor tenía 24 infracciones por exceso de velocidad

Uno de los datos que trascendieron tras el siniestro es el historial de infracciones del vehículo que habría provocado el choque.

Ads

Según la información difundida, la Honda CR-V acumulaba 23 infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad de Buenos Aires, registradas entre agosto de 2023 y septiembre de 2026. Todas correspondían a excesos de velocidad.

Ese antecedente se suma a los elementos que podrían ser analizados durante la investigación, aunque por sí solo no determina las causas del choque ocurrido en la autopista.

Por otra parte, al momento del siniestro el pavimento estaba mojado. Sin embargo, no se había confirmado oficialmente si esa condición o la velocidad de circulación tuvieron incidencia en la colisión.

Caos de tránsito y operativo en la autopista

El accidente provocó importantes complicaciones en la circulación hacia el norte. Durante el operativo quedaron obstruidos varios carriles y el tránsito llegó a reducirse a uno solo, con demoras estimadas de entre 20 y 30 minutos.

La congestión se extendió desde la avenida General Paz hasta la zona de Pelliza, mientras la colectora también registraba una importante acumulación de camiones, colectivos y vehículos particulares.

Personal de la concesionaria Autopistas del Sol, efectivos policiales y especialistas de Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las mediciones y las pericias correspondientes.

La circulación fue restablecida y la zona quedó completamente liberada al tránsito, luego de las tareas de emergencia y del operativo desplegado tras el choque.

La investigación quedó en manos de la Justicia

La UFI Vicente López Oeste interviene en la causa y solicitó la participación de Policía Científica para determinar la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

El conductor de 21 años fue imputado por homicidio culposo, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre de 48 años.

Los resultados de las pericias permitirán avanzar sobre las posibles causas de la tragedia ocurrida en uno de los principales corredores viales del norte del Conurbano bonaerense.