Siete personas murieron y un joven resultó gravemente herido tras un choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrido durante la noche del viernes sobre la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. El accidente se produjo en medio del fuerte temporal que azotó a la provincia y ya es investigado por la Justicia para determinar la mecánica del siniestro.

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De acuerdo con la información publicada por Infobae, el impacto ocurrió cerca de las 21 entre un GMC Chevette, en el que viajaban ocho personas, y un camión Mercedes-Benz perteneciente a una empresa avícola que circulaba sin carga.

Las siete víctimas fatales fallecieron en el lugar. Se trata de tres menores de edad —dos niñas de 12 y 15 años y un niño de 10— y cuatro adultos de 19, 20, 32 y 35 años. El único sobreviviente del automóvil, un joven de 21 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva.

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En tanto, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos.

FOTO: Infobae.

El accidente ocurrió en un sector curvo de la Ruta Provincial 192, entre las localidades de Torres y Capilla del Señor, una zona que al momento del hecho registraba intensas lluvias, escasa visibilidad y ausencia de iluminación artificial.

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Según informaron fuentes de la investigación citadas por Infobae, un testigo aseguró que el automóvil habría circulado instantes antes por el carril contrario. No obstante, esa versión deberá ser corroborada mediante las pericias realizadas por la Policía Científica.

Tras el impacto frontal, el automóvil fue desplazado hacia una zanja al costado de la ruta.

Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz y de Luján participaron del operativo de rescate, que se extendió hasta la mañana del sábado. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

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La investigación apunta a las condiciones del accidente

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo.

Los investigadores secuestraron ambos vehículos, realizaron mediciones en la calzada y relevaron marcas de frenado para reconstruir la dinámica del choque.

Entre los aspectos que serán analizados figura la sobreocupación del automóvil, ya que el Chevette transportaba ocho ocupantes pese a que el modelo fue homologado para cinco personas. Los peritos deberán determinar si esa circunstancia influyó en la gravedad de las consecuencias.

Además, la investigación evaluará el impacto que pudieron tener las condiciones meteorológicas adversas y el estado de la calzada al momento del siniestro.

FOTO: Infobae.

Del procedimiento participaron Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz, Luján y Parada Robles, ambulancias de hospitales de la zona, efectivos policiales, personal sanitario y peritos de la Policía Científica de Campana.

Las tareas incluyeron el rescate de las víctimas, la preservación de la escena, las pericias accidentológicas y la remoción de los vehículos, mientras la circulación sobre la Ruta 192 se mantuvo con tránsito asistido.