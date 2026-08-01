El fuerte temporal que atravesó la provincia de Buenos Aires entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado dejó un escenario de inundaciones, destrozos y severas complicaciones en distintos distritos. El fenómeno meteorológico afectó especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registraron calles anegadas, caída de árboles, daños materiales y más de 70 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico.

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Las tormentas se desarrollaron luego de una jornada con temperaturas inusualmente elevadas para la época. El avance de un frente frío generó lluvias de fuerte intensidad, ráfagas de viento, abundante actividad eléctrica y caída de granizo en distintos puntos del territorio bonaerense.

Entre las zonas más afectadas se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Quilmes, Lanús, Avellaneda, Tigre, General Pacheco y Campana. En esta última ciudad, además de las inundaciones, la caída de árboles y postes de electricidad provocó cortes de calles y daños materiales. Las redes sociales reflejaron la magnitud del temporal con imágenes de vehículos circulando entre el agua y viviendas alcanzadas por las precipitaciones.

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La Plata volvió a sufrir importantes anegamientos tanto en el casco urbano como en la periferia. Según los registros municipales, City Bell acumuló 60,5 milímetros de lluvia, seguida por Tolosa (56,8), San Lorenzo (54,7), San Carlos (54,3), Villa Elvira (52,2), Los Porteños (50,7), Plaza Moreno (47,8), Villa Elisa (46,7), Parque Castelli (44,4), Los Hornos (40,7), Melchor Romero (40,2) y Arturo Seguí (34,7).

En el momento de mayor afectación, más de 70 mil usuarios de Edesur y Edenor permanecían sin luz. La mayor cantidad de cortes se registró en el área de concesión de Edesur, con interrupciones en barrios porteños y municipios como Quilmes, Lanús, Florencio Varela, Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui, Almirante Brown, Wilde y San Vicente. Por su parte, Edenor informó inconvenientes en Tigre, Pilar, Escobar, San Fernando y otros partidos del norte del conurbano. Con el correr de la madrugada, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina.

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Las condiciones meteorológicas también generaron inconvenientes en la actividad aérea. En Aeroparque hubo cancelaciones y demoras, mientras que en Ezeiza varios vuelos fueron desviados hacia aeropuertos alternativos debido a la intensa actividad eléctrica. Las restricciones respondieron a los protocolos de seguridad que obligan a suspender las tareas en pista durante tormentas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Hidrometeorología de La Plata, el núcleo principal del temporal se desplazó hacia el este y noreste, por lo que durante este sábado solo se esperan lluvias aisladas durante la mañana y una mejora gradual hacia la tarde.

El ingreso de una nueva masa de aire frío también provocará un marcado descenso de la temperatura. Para este sábado se prevén máximas cercanas a los 18 grados, mientras que el domingo tendrá características plenamente invernales, con mínimas en torno a los 11 grados y una jornada fresca en toda la provincia.